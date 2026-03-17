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EX-CANDIDATOS. FÉRIAS, DÍVIDAS E O REGRESSO AO TRABALHO

Férias, dívidas para pagar e trabalho. A vida dos ex-candidatos presidenciais

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

Marques Mendes, que tem de pagar mais de 100 mil euros do seu bolso para saldar gastos da campanha, foi descansar para Cabo Verde antes de regressar à Abreu. Gouveia e Melo está em casa a refletir. Outros estão a fazer movimentos políticos e muitas contas.

Depois de o sonho de Belém ter ficado pelo caminho, Luís Marques Mendes foi uma semana de férias com a mulher para Cabo Verde. O candidato que ficou em quinto lugar na primeira volta da Presidenciais, com 11,3% dos votos, reservou o mês seguinte à eleição para descansar e calibrar os planos para o futuro. Mas começou cedo a receber convites para a próxima etapa: a Abreu Advogados pediu-lhe que regressasse e mais do que um canal televisivo mostrou-se interessado em dar-lhe novamente espaço para fazer análise política.

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