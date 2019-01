"Todos os veículos que circulem em missão urgente para prestação de socorro terão o seu processo contraordenacional arquivado" depois de serem apresentadas justificações, garante o MAI.

O presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, garante que dezenas de corporações de bombeiros "estão a receber notificações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária [ANSR] para pagar mais de uma centena de multas por excesso de velocidade, emitidas a ambulâncias que transportavam doentes urgentes".



Contudo, o Ministério da Administração Interna (MAI) nega: "Todos os veículos que circulem em missão urgente para prestação de socorro terão o seu processo contraordenacional arquivado se ficar demonstrado que foram observados os pressupostos previstos na lei", lê-se num comunicado enviado às redações.



O Governo frisa que "o trânsito de veículos em missão de prestação de socorro ou de serviço urgente de interesse público é regulado pelo artigo 64.º do Código da Estrada, nos termos do qual se verifica que os condutores desses veículos estão dispensados do cumprimento das regras e sinais de trânsito, devendo, no entanto, sempre respeitar as ordens dos agentes reguladores do trânsito".



O artigo 64.º do Código da Estrada aplica-se aos "condutores de veículos que transitem em missão de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional ou de serviço urgente de interesse público".



Quando ocorre excesso de velocidade, os aparelhos de radares detetam infrações mas não conseguem apurar as circunstâncias. "Nestes casos, o procedimento contraordenacional é iniciado automaticamente por via informática, onde são promovidas as diligências com vista à identificação do condutor infrator". O processo de contraordenação tem que ser iniciado para certificar que os veículos em causa são de facto de emergência.



De acordo com o Jornal de Notícias, as multas de que se queixam os bombeiros dizem respeito a infrações cometidas no início de 2018 e foram já contestadas pelas corporações. No entanto, as coimas voltaram às mãos dos bombeiros, o que quer dizer que "as justificações apresentadas não foram aceites", lembrou Marta Soares.



"A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária prevê, para os corpos de bombeiros, a adoção do mecanismo utilizado para os veículos do INEM, sendo os corpos de bombeiros e não os operacionais a apresentar os elementos documentais necessários", indica o Ministério.