No dia em que António Costa trouxe o plano de investimentos para o debate quinzenal, Fernando Negrão preferiu trazer o tema da Saúde para a discussão.

Fernando Negrão traça um quadro negro do estado do SNS. Tempos de espera que ultrapassam todas recomendações, nomeadamente em especialidades como Cardiologia, e uma divida a subir. "A ideia é deixar o SNS ao Deus dará?", pergunta o líder parlamentar social-democrata, que não poupou críticas à gestão feita por este Governo na Saúde.



"Falando em toda a linha, com vítimas. E essas vítimas são os portugueses. E dentro dessas vítimas estão os mais frágeis", apontou Negrão, que usou um relatório do Tribunal de Contas para lembrar que que o SNS acumulou entre 2015 e 2017 resultados negativos de 1,14 mil milhões de euros.



Fernando Negrão apontou a evolução da dívida do SNS, lembrando que em 2011, no fim do Governo Sócrates, a dívida era de 3,2 mil milhões, até ao fim do Governo de Passos desceu para os 1,4 mil milhões e "em 2018 já vamos em 1,9 mil milhões". "Estamos a entrar novamente numa curva ascendente", avisou o deputado do PSD?



"Se hoje há problemas, em que ponto estaríamos nós se não tivéssemos já reposto 1300 milhões de euros?", contrapôs António Costa, que instou Negrão a apontar uma promessa que tenha sido feita aos profissionais de Saúde que estão em greve e que não tenha sido cumprida por este Governo, atirando as culpas dos aumentos dos tempos de espera para as paralisações que têm afectado o sector.



"Diga lá o que é que nós prometemos e não cumprimos?", perguntou Costa, que garante que "estamos hoje melhor do que estávamos há quatro anos".



"Hoje estamos melhor, mas sabemos que há ainda muito por fazer e é por isso que aqui estamos para o fazer", afirmou o primeiro-ministro.