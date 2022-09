Como pode regressar à tarifa regulada de gás?

Qualquer família pode dirigir-se a um comercializador do mercado regulado e celebrar o contrato, a partir do momento em que as medidas sejam publicadas em Diário da República.

Uma das medidas apresentadas pelo Governo no pacote Famílias Primeiro, cujo objetivo é ajudar a população a lidar com o aumento dos preços, é a possibilidade de retorno ao mercado regulado do gás. O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, explicou os passos a tomar para sair do mercado liberalizado.