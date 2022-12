Governo dá subsídio a secretária de Estado quatro dias antes de a demitir

Rita Marques, que tinha a pasta do Turismo, viu um pedido de subsídio de alojamento ser aprovado quatro dias antes de abandonar o cargo. O complemento terá efeitos retroativos.

Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços estava na Arábia Saudita quando recebeu a notícia de que tinha sido demitida. Tudo aconteceu no dia 29 de novembro, altura em que se encontrava a mais de sete mil quilómetros de distância, na 22ª edição da WTTC Global Summit, em representação do Governo.