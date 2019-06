Pelo ato heroico, o Governo concedeu-lhe a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul.



Gonçalo estava de folga quando viu fumo num prédio. Retirou pessoas – algumas crianças –, entrou na casa em chamas, mas já não conseguiu salvar uma mulher.



À chegada dos colegas, equipou-se, "subiu terceiro andar e retirou uma criança que estava sozinha em casa", lê-se em Diário da República.



No Facebook, o bombeiro partilha a distinção. "O mérito não é só meu, mas de todos os que comigo estiveram no incêndio e que sem exceção merecem este público reconhecimento."



Motorista de autocarros, Gonçalo Monteiro doou os 1500 euros do prémio à corporação onde entrou há 15 anos.

"Atuou de forma abnegada, arriscando a vida e fazendo jus ao lema dos bombeiros ‘vida por vida’, demonstrando sentido de solidariedade e altruísmo".É assim que o Governo descreve a ação de Gonçalo Monteiro, bombeiro em Carcavelos e São Domingos de Rana, que salvou várias pessoas de um incêndio a 14 de dezembro de 2018.