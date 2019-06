Um bombeiro, de 59 anos, da corporação de Cernache do Bonjardim, Sertã, morreu este sábado na sequência de um despiste brutal contra um aqueduto no concelho vizinho de Figueiró dos Vinhos. José Maria Nunes Fontes conduzia a sua viatura particular quando ocorreu o acidente próximo da localidade de Coriscos.

