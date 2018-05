Os primeiros incêndios começam a assolar Portugal e, para já, não há meios para responder. Na passada terça-feira, dia 1 de Maio, 18 elementos do Grupo de Intervenção Protecção e Socorro (GIPS) da GNR no centro operacional do Sardoal foram destacados para dois incêndios mas não chegaram perto das chamas por falta de meios.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta ocorreu ao início da tarde de 1 de Maio, quando deflagrou um incêndio no Vale da Mata. A equipa do GIPS foi chamada ao local às 14h16, por ordem do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, mas a resposta foi negativa devido à falta de transporte. Houve ainda uma nova ocorrência por volta das 18h08 no mesmo concelho, em Alcaravela, e a mesma resposta foi verificada.

De acordo com o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais – DECIR 2018 – estava previsto que um helicóptero operacional no concelho do Sardoal de forma permanente a partir do dia 1 de Maio mas este não esteve disponível. Estava ainda previsto um veículo todo-o-terreno para transportar operacionais mas este também não estava presente.

Após duas horas de combate aos incêndios por parte dos bombeiros locais, ambos foram controlados sem grandes danos materiais a registar. Estes esclareceram que o dispositivo anunciado pelo Governo não está a funcionar como prometido, informação confirmada por vários elementos da Protecção Civil do distrito de Santarém.

Reforçado com 600 elementos este ano, o GIPS é responsável pela primeira resposta aos incêndios nas áreas em que opera.