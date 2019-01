Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, deslocou-se à Cidade do Panamá em representação do executivo.

O Governo português considerou como uma "notícia extraordinária" Lisboa receber a próxima edição das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), admitindo que o país nunca recebeu um evento desta dimensão.



"Estamos a falar do maior evento de juventude que há no mundo, eu não sei mesmo se alguma vez em Portugal recebemos algo parecido com isto e, portanto, é uma notícia extraordinária", afirmou à Lusa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, na Cidade do Panamá, onde se deslocou em representação do executivo.



O Vaticano anunciou este domingo, na missa de encerramento das JMJ, na Cidade do Panamá, que é Lisboa a próxima cidade a acolher aquele que é considerado o maior evento organizado pela Igreja Católica.



"Eu diria que é de uma alegria absolutamente extraordinária para o nosso país, evidentemente para a Diocese de Lisboa, para a Câmara Municipal de Lisboa, mas claro também para o país, que vê assim reconhecida, mais uma vez, a grande capacidade organizativa que o país tem", declarou o governante.



"Para o secretário de Estado da Juventude e do Desporto que, no desporto já sabemos que o nosso país tem sido tantas vezes reconhecido e escolhido como palco para os mais importantes eventos desportivos, agora também e numa área que tem tanto a ver com o futuro, com a esperança que são os jovens, nós podermos ter estas Jornadas Mundiais da Juventude é uma notícia absolutamente extraordinária", declarou.



Questionado se o Governo está empenhado na concretização das JMJ, o secretário de Estado respondeu: "Com certeza que sim. Não será este Governo, será o próximo governo que estiver em funções, mas é, desde já, obviamente, um compromisso de Portugal, mais do que qualquer governo".



Reiterando satisfação com o anúncio, João Paulo Rebelo informou que em junho próximo Portugal vai receber uma conferência mundial de ministros da juventude.



"Com o apoio das Nações Unidas, 21 anos depois, voltamos a ter uma conferência mundial de ministros, em que queremos não só os responsáveis políticos da juventude, mas também vão estar todos os países representados com delegados jovens a refletirem, sobretudo, a darem o seu contributo para o que vai ser a revisão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", adiantou.