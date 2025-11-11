Gouveia e Melo condena insultos racistas à deputada do PS Eva Cruzeiro

O ex-chefe de Estado-Maior da Armada afirmou que "esse tipo de afirmações" são "completamente deploráveis".

O candidato presidencial Gouveia e Melo classificou hoje como "deploráveis" os insultos de natureza racista de que terá sido alvo a deputada socialista Eva Cruzeiro e que motivaram a abertura de um inquérito no parlamento.



Gouveia e Melo condena insultos racistas à deputada Eva Cruzeiro JOSÉ COELHO/LUSA

Na sexta-feira, a socialista Eva Cruzeiro apresentou queixa formal ao presidente da Assembleia da República contra o deputado do Chega Filipe Melo, na sequência de um incidente ocorrido em 29 de outubro passado, durante uma audição com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, quando se debatia a questão da imigração.

"Gritou-me, vai para a tua terra", contou a deputada do PS na carta que enviou a José Pedro Aguiar-Branco.

Confrontado com este caso ocorrido na Assembleia da República, o ex-chefe de Estado-Maior da Armada afirmou: "Esse tipo de afirmações acho completamente deploráveis".

"Somos um país que foi para muitas terras. Desde 1500 que globalizámos o mundo e, portanto, isso não tem nada a ver com a nossa cultura. A verdadeira cultura portuguesa não é essa", frisou.

Perante os jornalistas, o candidato presidencial foi ainda confrontado com um outro caso, este relacionado com um vídeo que terá sido enviado pelo vice-presidente do Chega Pedro Frazão para o movimento Reconquista.

Henrique Gouveia e Melo referiu então "que há leis contra a discriminação, e as autoridades têm de agir de acordo com a lei".

"Sobretudo quando essa discriminação é óbvia e é propagada nos meios de comunicação social através de ideias que contrariam a nossa democracia, o nosso espírito democrático e até às nossas leis", rematou.

No final da visita ao serviço de neonatologia do Hospital de São Francisco Xavier, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada foi também questionado sobre o facto de os seus adversários na corrida a Belém o estarem a acusar de imaturidade e de dizer disparates.

"Não respondo porque isso é a política da pequena intriga. Eu não me meto nessa política. Eu meto-me na política dos grandes problemas, que afetam os portugueses todos", alegou.

Neste contexto, Gouveia e Melo procurou também salientar a sua condição de candidato presidencial "independente".

"O que desejo é independência no Palácio de Belém, com moderação e capacidade para ajudar o país a evoluir. Este país precisa de evoluir e transformar-se verdadeiramente", acrescentou.