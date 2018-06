A ProToiro (Portugal), a Fundação do Touro de Lide (Espanha) e o Observatório Nacional das Culturas Taurinas (França) assinaram esta terça-feira, em Madrid, um protocolo de cooperação em defesa dos valores culturais da tauromaquia. O acordo inclui ainda estratégias contra os movimentos opositores de corridas de touros.O acordo entre as organizações do sector da tauromaquia criou o Conselho Internacional de Tauromaquia (CIT), que a partir de agora estabelece a cooperação relativa a todos os temas relacionados com a prática, o desenvolvimento, a defesa e a promoção taurina.O CIT vai apoiar o reconhecimento das tradições taurinas como património cultural imaterial e sensibilizar as instituições e associações envolvidas e informar as formações políticas e os meios de comunicação social sobre o que as três associações consideram ser "a realidade de uma cultura identitária e da maior importância".A organização pretende ainda defender estes valores junto de várias instâncias internacionais, como as Nações Unidas e o Parlamento Europeu.