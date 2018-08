Peter Janssen já protagonizou mais de 40 invasões em três anos. Foi detido por invadir touradas, espectáculos de golfinhos e até por alegadamente planear matar a então rainha Beatriz da Holanda.

Ao invadir uma tourada em Albufeira na última quinta-feira, dia 9 de Agosto, ao lado de outros dois activistas do grupo Vegan Strike Group, Peter Janssen acumula mais um protesto "em defesa dos direitos dos animais".



Antes, já tinha sido detido em arenas em Espanha, Colômbia e França; no Japão saltou para piscinas durante um espectáculo com golfinhos, segurando um cartaz onde se lia "Os golfinhos pertencem ao mar"; e até já foi acusado de tentar matar a rainha Beatriz da Holanda, por usar casacos de peles.



Veja-o em acção em Algeciras, Cádis (Espanha):



Ou seja, a detenção em Portugal não é o primeiro problema que o holandês de 32 anos teve com a justiça. De acordo com dados do grupo Vegan Strike Group, nos últimos três anos, Janssen protagonizou mais de 40 invasões - e em Espanha é já alvo de um mandato de detenção. Em meia dúzia de meses, de acordo com o Diário de Notícias, foi para a prisão em pelo menos três países.



Segundo o próprio, já é hábito estar de algemas. Antes de fazer um dos seus protestos na Bélgica, disse à imprensa local: "Tenho 100% de certeza que serei detido e levado para a cadeia." Em Portugal, também não é a primeira vez que é detido. Há meses, foi detido depois de uma invasão no Campo Pequeno e ainda este ano actuou no Zoomarine.



Vejo-o em acção no Japão:



Os seus dois protestos mais mediáticos aconteceram, porém, na Holanda, o seu país natal. No Verão de 2009, Janssen e outros sete foram detidos por alegado envolvimento (e planeamento) de um ataque à então rainha Beatriz da Holanda, por usar peles verdadeiras. O holandês, com 24 anos na altura, foi acusado de planear um atentado, meses depois de um homem conduzir um carro contra um cortejo real em Apelsoorn. O outro caso mediático aconteceu quando o holandês interrompeu, em directo e usando apenas cuecas, um programa de televisão.



A fama leva Janssen a ser, como a imprensa holandesa descreveu, "um nómada". "Às vezes mora em Stien [em Leeuwarden, a norte da Holanda], às vezes noutros lugares do país. Peter Janssen é o Vegan Streaker. Os seus protestos estão sempre no limite da lei. Luta pelo bem-estar animal, mas também cria muitos inimigos", lê-se no texto do Dagblad Noorden.