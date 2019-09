A GNR está a investigar a morte de um homem que foi hoje vítima de atropelamento seguido de fuga na EN2, nas Flores, concelho de Vila Real, disse fonte das relações públicas da GNR de Vila Real.A fonte avançou à Lusa que estão a fazer as "diligências" necessárias para investigar quem foi o "autor" de um alegado atropelamento, seguido de fuga, que levou à morte de um homem com cerca de 60 anos.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real, a ocorrência foi registada esta madrugada, às 02:13, na Estrada Nacional 2 (EN2), na zona das Flores."Fomos acionados por um popular a pedir ajuda por um suposto atropelamento seguido fuga, na localidade de Flores", disse, por seu turno, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cruz Branca, Orlando Matos.A vítima deu entrada como ferido grave no Hospital de Vila Real e morreu esta manhã naquela unidade hospitalar, adiantou a mesma fonte da GNR.No local estiveram 13 elementos dos Bombeiros Voluntários de Cruz Branca, GNR e PSP de Vila Real.