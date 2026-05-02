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GNR intensifica apoio aos peregrinos que se deslocam para Fátima

Lusa 02 de maio de 2026 às 16:06
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Para as celebrações de 12 e 13 de maio.

A GNR vai intensificar, a partir de segunda-feira, as ações de apoio aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as celebrações de 12 e 13 de maio, foi este sábado anunciado.

GNR vai estar mais próxima dos omerciantes e clientes
GNR vai estar mais próxima dos omerciantes e clientes DR

A operação "Peregrinação Segura 2026", que decorrerá até 13 de maio, tem como objetivo "garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os fiéis", reduzindo riscos "em percursos que apresentam tráfego intenso e bermas estreitas".

Em comunicado, a GNR explicou que fará "a monitorização permanente dos fluxos de tráfego nas vias mais críticas".

Com a intenção de "aumentar a eficácia da comunicação em tempo real", a força de segurança "irá inserir na plataforma 'Waze' a emissão de mensagens e alertas personalizados, designadamente conselhos de segurança e avisos sobre pontos de perigo, referentes ao tráfego rodoviário".

Esta operação terá duas fases, a primeira das quais até ao dia 11, mais focada na segurança dos peregrinos em trânsito.

Nesta fase estão previstos o patrulhamento reforçado nas vias mais críticas, o acompanhamento de grupos pedestres, ações de sensibilização para a adoção de comportamentos seguros e a monitorização de pontos de maior risco.

Os últimos dois dias da operação serão dedicados à segurança durante as celebrações no santuário e nas suas zonas envolventes.

A GNR referiu que, junto ao recinto, haverá reforço de policiamento, gestão de fluxos de entrada e saída e apoio a peregrinos nacionais e estrangeiros, tudo em coordenação com as entidades de proteção civil e socorro.

Aos peregrinos que se deslocam para Fátima, a GNR aconselha a não usarem auscultadores, nem telemóvel durante a caminhada e a seguirem sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, em fila única e usando coletes refletores.

Em Fátima e no santuário, devem guardar bens pessoais na bagageira antes de estacionar e não deixar bens à vista no interior das viaturas, levando consigo os documentos pessoais, entre outras medidas.

Na quinta-feira, a Infraestruturas de Portugal anunciou que o Itinerário Complementar (IC) 2, nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, tem condicionamentos de trânsito até 12 de maio para garantir a segurança dos peregrinos.

A IP reconheceu que "muitas das estradas utilizadas pelos peregrinos registam tráfego significativo e, em alguns casos, velocidades elevadas, o que constitui fator de risco agravado para os peões", recomendando "a utilização de percursos alternativos, através da utilização de vias secundárias".

A empresa tem ainda no terreno "equipas de apoio, que irão percorrer os principais itinerários, prestando informação aos peregrinos e condutores, reforçando a sinalização e apoiando a gestão dos desvios".

A peregrinação internacional de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima, a primeira grande celebração do ano no templo mariano, vai ser presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério, de 61 anos, natural de Urqueira, no concelho de Ourém.

"Esta será a primeira vez que o patriarca de Lisboa assume a presidência de uma peregrinação aniversária, na Cova da Iria, desde que foi nomeado para a Sé Patriarcal, em 2023", segundo informação do santuário.

Esta peregrinação de maio, que "evoca a primeira aparição da Virgem às três crianças de Aljustrel, é a mais participada, tendo acolhido no ano passado mais de 450 mil peregrinos", referiu.

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