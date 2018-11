A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção em Tabuaças, Vieira do Minho, de três homens, um dos quais de apenas 14 anos, pela presumível autoria de roubos a quatro idosas na via pública.

Em comunicado, a GNR refere que os roubos se registaram todos na quarta-feira, tendo um ocorrido em Chaves, outro em Montalegre e dois em Vieira do Minho.

"O modus operandi dos indivíduos consistia em abordar as vítimas vulneráveis, todas mulheres idosas, e, com recurso à violência física, manietavam e arrancavam o ouro que tivessem visível, nomeadamente, alianças, brincos e pendentes de fios", lê-se no comunicado.