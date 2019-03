"Após uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local, verificando que o suspeito tinha agredido fisicamente a sua esposa, de 43 anos, com uma pá, a qual foi apreendida", lê-se na nota.



A fonte adianta que foi efetuada uma busca domiciliária à residência do suspeito, que resultou na apreensão de uma carabina, de uma pistola de 6,35 milímetros e de diversas munições.



O detido vai ser hoje presente no Tribunal Judicial da Comarca de Celorico da Beira, para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

