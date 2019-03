A GNR anunciou este domingo que deteve um homem, de 44 anos, pela prática do crime de incêndio florestal em Marvão, no distrito de Portalegre.O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que após a denúncia de um possível incêndio florestal, os militares detiveram no sábado o autor, apurando que o mesmo, durante a queima de sobrantes de pinho, "perdeu o controlo" do fogo, acabando por consumir uma área de mato.O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Portalegre.