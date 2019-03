Circulação na linha Azul do metro de Lisboa restabelecida

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida depois de ter estado interrompida, entre as estações do Marquês de Pombal e a Praça de Espanha cerca de 40 minutos, devido a um problema na sinalização, informou a empresa.De acordo com fonte do Metropolitano de Lisboa, a circulação esteve interrompida entre as 08:55 e as 09:34, devido a "perturbações".Os painéis de informação nas estações do metro davam conta de problemas na sinalização, apurou a Lusa no local.