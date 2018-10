Foram ainda registados 65 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos graves e 15 ligeiros.



Quanto ao trânsito, a GNR detectou, em igual período, 591 infracções, das quais 257 excessos de velocidade, 43 por falta de inspecção periódica obrigatória, nove por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 28 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



Entre as infracções detectadas estão ainda 25 relacionadas com tacógrafos, 39 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 14 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 27 pessoas em flagrante delito nas últimas 12 horas, 17 das quais por condução sob efeito do álcool, durante um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta.Em comunicado, a GNR acrescenta ainda que sete pessoas foram detidas por conduzirem sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes e um por posse de arma proibida.Entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, a GNR apreendeu também uma arma branca e 175 doses de haxixe.