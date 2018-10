No mesmo dia os sindicatos vão entregar um novo pré-aviso de greve para o dia 29, prolongando-se até ao final do ano lectivo. Em comunicado, os professores reafirmam a legalidade do pré-aviso de greve que o Ministério da Educação considerou ilegítimo.

Os sindicatos dos professores decidiram este sábado adiar a greve agendada para segunda-feira. No mesmo dia vão entregar um novo pré-aviso de greve para o dia 29, prolongando-se até ao final do ano lectivo. A decisão surge após o Ministério da Educação ter enviado uma nota aos sindicatos e às escolas para contestar a legitimidade da paralisação.

Em comunicado, publicado no site da Fenprof, os professores reafirmam a legalidade do pré-aviso de greve que o Ministério da Educação considerou ilegítimo por não ter sido entregue com uma antecedência de dez dias.



A opção das dez estruturas representativas de professores suspenderem a greve prende-se, segundo explicam no documento, com não haver qualquer ilegalidade no pré-aviso, mas por não ser assumida a autoria da nota do Ministério da Educação, o que obrigaria as organizações a apresentar acções em tribunal contra eventuais actos ilegais (como faltas injustificadas ou descontos nos salários) "contra os directores das escolas e agrupamentos, sobre quem, cobardemente, o Ministério da Educação coloca a responsabilidade de agir neste quadro de ilegalidade", afirmou hoje o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa conferência de imprensa em Coimbra.

Segundo o dirigente sindical, as estruturas representativas dos professores vão entregar, na segunda-feira, no Ministério da Educação, novos pré-avisos de greve, "que obedecerão a todos os requisitos estabelecidos" na nota emitida na sexta-feira pela equipa ministerial.



Com Lusa.