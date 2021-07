GNR com dificuldades em apurar velocidade exata do carro em que seguia Cabrita

A GNR está com dificuldades em apurar a velocidade a que seguia o BWM que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, quando, pouco depois das 13h00 de 18 de junho, atropelou mortalmente o trabalhador Nuno Santos, na A6. Os investigadores ainda não acederam à centralina (‘coração’ eletrónico da viatura, que poderá guardar registo da velocidade no momento) e a única estimativa que para já existe, cerca de 200 km/h , foi alcançada através de um cálculo desde a passagem na portagem, as câmaras da autoestrada e a hora do acidente.







Lusa