Constança Braddell internada nos cuidados intensivos com "prognóstico extremamente reservado"

Constança Braddell, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística, está internada nos cuidados intensivos, em estado grave, de acordo com uma publicação escrita por familiares na rede social Instagram.



"Tem sofrido uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico e apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado", pode ler-se na publicação na página da jovem.



"O que está a suceder com a Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico".