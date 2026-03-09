Sábado – Pense por si

Pets

GNR resgatou mais de 1.300 animais selvagens em 2025. Aves foram as principais vítimas

Através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), a autoridade reforça o seu papel crucial na proteção da biodiversidade e no combate a crimes ambientais.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
GNR resgatou mais de 1.300 animais selvagens em 2025. Aves foram as principais vítimas
SÁBADO 09 de março de 2026 às 08:29
GNR resgatou mais de 1.300 animais selvagens em 2025. Aves foram as principais vítimas
GNR resgatou mais de 1.300 animais selvagens em 2025. Aves foram as principais vítimas GNR

Na terça-feira, 3 de março, assinalou-se o Dia Mundial da Vida Selvagem. Para marcar a efeméride, a Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou os números da sua atividade operacional ao longo de 2025, destacando o papel fundamental do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) na preservação dos ecossistemas nacionais.

Leia o artigo completo no site da

Artigos Relacionados
Tópicos Aves Dia Mundial da Vida Selvagem vítima Efeméride Guarda Nacional Republicana
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

GNR resgatou mais de 1.300 animais selvagens em 2025. Aves foram as principais vítimas