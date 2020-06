GNR acaba com duas festas ilegais nas ruas de Lagos e Albufeira

Continuam as festas ilegais no Algarve. Álcool, música e pessoas na rua, foi este o cenário com que a GNR de Faro se deparou em Lagos e Albufeira, ao final da tarde desta sexta-feira.Apesar do foco de um surto de coronavírus em Lagos, "o Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Lagos e do Posto Territorial de Olhos D’Água fez cessar duas festas que decorriam com dezenas de pessoas, na via pública, em infração às regras definidas e previstas para o combate à pandemia covid-19, em Barão de São João – Lagos e em Albufeira", lê-se na nota enviada por aquela autoridade.A primeira situação ocorreu após uma denúncia de ruído. Os militares deslocaram-se ao local e confirmaram a existência de música ao vivo e dezenas de pessoas na rua e esplanada a consumir bebidas alcoólicas, junto a um estabelecimento de bebidas. A festa estava a dificultar a passagem de peões e veículos, levando a que a GNR identificassem o proprietário do estabelecimento e informassem que "não é permitido o ajuntamento superior a 20 pessoas, em respeito pelas normas em vigor. Após terem sido abordadas pelos militares da GNR, as pessoas presentes no evento acataram as indicações e terminaram a festa", lê-se-

Na segunda situação, também após denúncia de ruído, os militares deslocaram-se ao local e constataram a presença de várias dezenas de jovens na via pública que, após a chegada dos militares da GNR, acataram a ordem de dispersar.