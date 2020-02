Taxista viajou 180 quilómetros sequestrado na mala

Um taxista, de Lisboa, viajou mais de 180 quilómetros fechado na mala do seu próprio carro. O homem foi sequestrado por dois jovens, de 24 anos, que apanharam o táxi em Lisboa para regressarem ao Porto. O caso remonta a dezembro de 2018 e os assaltantes, que usaram uma réplica de uma arma de fogo para ameaçar a vítima, foram agora detidos pela Policia Judiciária do Porto. Vão aguardar julgamento em prisão domiciliária. Os ladrões - um desempregado e um operário da construção civil - nunca tiveram intenção de pagar a viagem num valor superior a 200 euros. Aliás, não tinham sequer dinheiro para regressarem a casa, depois de se terem envolvidos em incidentes na noite da capital, e viram-se forçados a fugir com medo de serem atacados.





