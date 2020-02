O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou numa entrevista ao jornal indiano The Times of India publicada hoje que as relações com a Índia serão um "ponto central" da presidência portuguesa da União Europeia.

"Quando Portugal assumir a presidência do Conselho da União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2021 estou certo de que, como o Governo português já deixou bem claro, as relações UE/Índia serão um ponto central da agenda", declarou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na quarta-feira a Nova Deli, para uma visita de Estado à Índia, em que passará também por Mumbai e Goa, com um programa intenso concentrado em três dias, até domingo.

Em vésperas desta visita, entrevistado pelo canal de televisão público indiano Doordarshan News, Marcelo Rebelo de Sousa qualificou como "estrategicamente muito importante" para a UE o acordo de comércio livre com a Índia que está em negociações e prometeu que Portugal lutará por isso.

À chegada a Nova Deli, na quinta-feira, o Presidente da República disse que esta sua deslocação à Índia tem "objetivos muito concretos" e que "há passos que foram sendo dados nos últimos quatro anos que poderão conhecer nesta visita uma continuação, e que prosseguirá até à presidência portuguesa da UE".

Na entrevista ao The Times of India publicada hoje, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal tem lutado por relações mais estreitas entre a Índia e a União Europeia e que "foi durante a presidência portuguesa da UE no ano 2000 que se realizou a primeira cimeira de sempre UE/Índia".