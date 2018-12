A PSP de Setúbal recebeu uma queixa de "agressão através de força física" no Porto de Setúbal, durante a greve dos estivadores. De acordo com a queixa a que a SÁBADO teve acesso, um gerente de terminal marítimo foi agredido, não tendo a PSP presenciado os factos no local.

A mesma divisão policial recebeu pelo menos duas denúncias de carros danificados na via pública durante a greve dos estivadores, que são suspeitos. Os donos das viaturas estragadas são "estivadores temporários", que alegam ter sofrido represálias por não terem aderido à manifestação.



A uma das viaturas, os suspeitos quebraram "o vidro traseiro", fizeram "um risco na lateral traseira" e retiraram um friso. Outro carro, cujo proprietário fez queixa primeiro à PSP, ficou com o vidro traseiro partido. De acordo com a queixa, uma das vítimas relatou às autoridades que "recebeu algumas ameaças, por não ter aderido à referida manifestação", enquanto passava num local em que os estivadores se reuniam em Setúbal.

No dia 3 de Dezembro, o SEAL - Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística acusou a ministra do Mar de estar alinhada com "as posições patronais", por emitir um "comunicado sincronizado" com a concessionária do Porto de Setúbal. Apesar de uma reunião negocial em Novembro entre o Governo, estivadores e empresas portuárias, não foi alcançado um acordo laboral.