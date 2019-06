Cinco meios aéreos e mais de 110 bombeiros combatem incêndio em Castelo Branco

Mais de 110 operacionais e cinco meios aéreos combatem esta segunda-feira um incêndio em zona de mato na localidade de Barroca do Canada, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto do CDOS de Castelo Branco, não há casas em risco nem feridos a registar.O alerta foi dado às 12h33.