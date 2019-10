Uma megaoperação da Polícia Judiciária na manhã esta segunda-feira desmantelou uma associação criminosa em estruturas do Estado suspeitas de trocas de subornos e de legalização de centenas de imigrantes de forma ilegal.





De acordo com a TVI, foram detidos dois funcionários da Autoridade Tributária, dois funcionários da Segurança Social, uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e três advogados - todos residentes em Lisboa.A estação televisiva avança que os funcionários detidos são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas, através da exploração e tráfico de imigrantes para fins de escravatura laboral ou sexual.A operação desta terça-feira resulta de uma investigação com mais de três anos da Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ, presidida por juízes e magistrados do Ministério Público e com 240 inspetores da Judiciária no terreno.Além dos cinco funcionários públicos e três advogados, autoridades detiveram mais uma dezenas de suspeitos por ligações à associação criminosa, facilitando a integração de comunidades de imigrantes. Ao todo, os mais de 20 detidos serão presentes a um juiz esta quarta-feira, com a maioria a poder ficar em prisão preventiva por risco de fuga, adianta a TVI.