Segurança Social: Histórias de erros e atrasos

Há processos resolvidos na Segurança Social e outros que Deus nos acuda O caos na Segurança Social continua e as as queixas e processos acumulam-se. Tanto que, na repartição do Montijo, um funcionário público decidiu organizar os processos em duas gavetas. Numa estão os "resolvidos" e noutra os "Deus nos acuda". A fotografia foi captada por um utente da repartição local do Montijo.

Quer participar no leilão de arrendamento da Segurança Social? Leilão de lojas para arrendar decorre até 7 de junho. Interessados podem apresentar ofertas no site. - Portugal , Sábado.

Governo aperta o cerco a recebimentos indevidos da Segurança Social O Governo prepara-se para apertar o cerco a quem recebe de forma indevida prestações da Segurança Social e vai agilizar a recuperação dos valores em dívida, segundo uma proposta a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Escreveu um email para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS). Duas semanas mais tarde, como "ninguém sabe nada, se responsabiliza, sabe responder", enviou outro para o gabinete do ministro do Trabalho e da Segurança Social, José Vieira da Silva. Respondeu-lhe o chefe de gabinete, Tiago Preguiça, indicando-lhe o número do serviço que a iria ajudar. Telefonou. "E a senhora disse-me que não era para ali que deveria ligar. Fiquei escandalizada: como é que do Gabinete do Ministro indicam um número que não é o que devo ligar?"Voltou de autocarro a Lisboa no início de abril: a funcionária que a atendeu disse-lhe que no sistema "estava tudo certo" e "não lhe deviam nada". "Eu gritei com a senhora, que não é nada o meu género." Nessa ocasião, Dörte acumulava o choque, com o desespero: aguardava então há três meses pelo início do pagamento do subsídio de desemprego.A funcionária ofereceu-lhe um copo de água e explicou-lhe que os serviços tinham emitido uma nota de crédito, relativa à penhora de outubro, para o centro distrital. Qual? Não conseguia responder, "só tinha acesso a essa informação". Talvez fosse em Lisboa, onde trabalhara em 2012; talvez Leiria, distrito onde vivia. Que ligasse para a linha de apoio da SS para descobrir, aconselhou-a. Telefonou logo, quando ainda estava na repartição. Mas também não tinham respostas. "Chorei com o segurança. Ele disse-me que há várias entidades e não há grande comunicação entre elas." Nesse dia, ainda tentou ser atendida no centro distrital do Areeiro - mas aí só é recebido quem fez marcação.O calvário de Dörte é a diversos níveis exemplificativo das críticas que a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, tem dirigido desde há praticamente um ano à Segurança Social - e que tornou mais audíveis numa entrevista à Antena 1 a 23 de abril: há "disfunção dos serviços", "falhas no modo da organização", "incapacidade de comunicação" com os cidadãos. A Provedora de Justiça tem assistido a um "aumento exponencial" no número de queixas - só pelo atraso no pagamento de pensões recebeu 923 em 2018 (3,5 vezes mais do que no ano anterior). Um crescimento também sentido pelo Portal da Queixa, onde a SS foi o serviço alvo de mais reclamações entre os serviços públicos e o quarto na totalidade, entre janeiro e 23 de abril. Os principais motivos são, mais uma vez, atrasos ou falta de pagamentos nas pensões.Aparentemente, só à própria Segurança Social chegaram menos queixas no primeiro trimestre deste ano (foram menos 20%, comparando com 2017). Isso mesmo afirmou à Antena 1 a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim (a quem a SÁBADO dirigiu um pedido de entrevista, que ficou sem resposta, tal como as perguntas enviadas ao Ministério). A governante tem justificado os atrasos com a "falta de recursos humanos e técnicos": de 2010 a 2015, a Segurança Social perdeu 3.800 funcionários. Só o Centro Nacional de Pensões (CNP) teve nesse período uma redução de 39% (43% se se acrescentarem os anos de 2016 e 2017, já com o Executivo socialista). Mas foram abertos concursos em 2018 e está previsto novo reforço de 200 pessoas neste e noutros organismos do ISS até 2020.Um argumento também usado pelo ministro José António Vieira da Silva nas reuniões: a Apre! já o ouviu dizer que faltam 30% de funcionários, recorda à SÁBADO o presidente Fernando Martins. "Mas esse é um problema que o Governo tem de ultrapassar", afirma. À associação de pensionistas chegam inúmeros relatos, de pensões de sobrevivência atrasadas "meses e meses", a requisições de reforma quando acaba o subsídio social de desemprego. "É o que mais nos preocupa, as pessoas ficam sem qualquer rendimento", explica Martins. "Conhecemos casos concretos com 10 meses."Esta é também a média apurada para as queixas nos atrasos aos pedidos de pensões enviados à provedoria. Mas há exemplos de pedidos que ultrapassam dois anos. E esta falta de resposta tem "consequências tremendas para a vida das pessoas", disse Maria Lúcia Amaral à Antena 1, quando se mostrou visivelmente irritada pela ausência de resposta do próprio ministro aos ofícios, em que expunha os problemas, que lhe enviou desde junho do ano passado.Neste documento, Maria Lúcia Amaral dava o exemplo concreto das queixas enviadas por emigrantes sobre atrasos da SS no envio de formulários sobre a carreira contributiva em Portugal para as congéneres estrangeiras. A consequência, mais uma vez, é o atraso na obtenção de reformas - até quando há problemas de invalidez e o trabalhador está em casa sem qualquer rendimento.Aconteceu com a comunidade portuguesa no Luxemburgo, que há um ano expôs o problema a José Luís Carneiro. "Em maio, tive uma reunião com o secretário de Estado das Comunidades. Entreguei um dossiê de um amigalhaço que estava há dois anos à espera", relata Rogério Oliveira, conselheiro das comunidades. Meses mais tarde, o governante regressou ao Luxemburgo com o secretário de Estado das Finanças e um responsável do CNP. Numa sessão pública ouviram dezenas de casos - de um problema que terá chegado a afetar mais de 1.700 emigrantes. "Havia uma senhora que tinha mais de 12 notificações da Segurança Social do Luxemburgo para a de Portugal, sem resposta", relata o advogado e conselheiro João Verdades dos Santos. Outro emigrante contou que, depois de um acidente de trabalho, estava a receber apenas 170 euros porque a resposta de Portugal tardava e disse que "era preferível a morte a estar naquela situação".O problema era a falta de pessoal somada a sistemas informáticos ultrapassados e que não têm informação digitalizada com mais de 40 anos, explicaram os responsáveis nacionais. Resultado: a informação de todos os trabalhadores que descontaram além dessa data tem que ser procurada manualmente. E a demora agrava-se se houve descontos para mais de um sistema.Depois deste alerta (e da ameaça dos conselheiros de processarem o Estado português), foi organizada uma "permanência social" no Luxemburgo, em que técnicos da SS trabalharam com os técnicos luxemburgueses durante uma semana. Os mais prementes estão resolvidos, mas "infelizmente não é um problema do Luxemburgo. É da Alemanha, da Suíça, da França", lista João Verdades dos Santos, que acusa o Estado de ter sido "autista", "ineficiente e incompetente".Aos adjetivos usados por este conselheiro ou pela Provedoria de Justiça, somam-se outros igualmente nada elogiosos do Tribunal de Contas em dois relatórios (que fizeram a análise à Conta Geral do Estado e da Segurança Social em 2016 e 2017) e uma auditoria às prestações por morte previdencial, também nos mesmos anos. Por exemplo, no cálculo das pensões existe um "deficiente sistema de controlo" e somam-se erros no cálculo das reformas (da pequena amostra de 125 processos analisados pelo TC em 2016, 35% tinham irregularidades que, por norma, penalizavam os pensionistas que recebiam menos).A Florbela Oliveira chegam inúmeros pedidos de ajuda porque foram mal consideradas, por exemplo, as bonificações. A questão, explica a economista, é que "o sistema de cálculo das pensões é extremamente complexo e tem vários regimes em vigor". De entre todos, o mais difícil será o bancário, integrado na SS em 2001. A isso acrescenta-se o gap no conhecimento com a sangria de funcionários, experientes e conhecedores do sistema, desde 2010.E acumulam-se outras falhas (como a de um cliente de Florbela Oliveira a quem perderam os documentos - a SÁBADO ouviu vários relatos semelhantes) ou problemas de interpretação das regras, como os que têm afetado os pescadores (que chegam a ter apenas 16 anos de descontos em 42 de profissão porque só lhes contabilizaram os dias de trabalho em terra).E os atrasos acabam por ter consequências fiscais para quem esteve meses sem receber, perceberam os juristas da Provedoria de Justiça: o pagamento das pensões (muitas vezes devidas a quem está no escalão mínimo) é feito um ou dois anos depois, sem qualquer compensação para o contribuinte (como pagamento de juros de mora), mas quando chega (pago na totalidade) sobe de escalão e tem de pagar mais IRS. E mais: perde a isenção nas taxas moderadoras. A provedoria recomendou uma alteração legislativa. A resposta? É inoportuno.As "insuficiências" da base de dados do Instituto da Segurança Social (ISS) também têm lesado a própria Segurança Social. Uma auditoria do Tribunal de Contas a apenas 223 prestações por morte processadas em 2016 e 2017 concluiu que esta pagou 3,7 milhões a mais (em pensões de sobrevivência). E, lê-se no documento tornado público em janeiro último, "a suspensão da pensão de sobrevivência foi, em média, de aproximadamente 6 anos, após a data do óbito". Foi exatamente esse o período em que o CNP depositou 102,7 mil euros numa conta. Mas só em dezembro de 2012 os serviços perceberam que o beneficiário, afinal, falecera em agosto de 2006. Quando a burla qualificada foi descoberta, fez-se queixa ao Ministério Público e exigiu-se uma indemnização cível.Contudo, segundo a auditoria do TC, nem sempre na recuperação posterior destes valores o ISS soube ser eficiente: dos 3,7 milhões perdidos em pensões de sobrevivência, apenas se recuperaram 614 mil euros. Um dos problemas é a existência de "sistemas de informação com várias décadas" (quatro, precisou em resposta ao TC o Instituto de Informática, também dependente do ISS) e inúmeras "lacunas", como a "ausência ou deficiente integração" entre eles, reconheceu Rui Fiolhais, presidente do ISS na resposta ao TC. E o gabinete do ministro prometeu responder já em 2019 (a previsão é o segundo trimestre), com a atualização online diária dos óbitos (um registo que é feito nas bases de dados do Ministério da Justiça) no Sistema de Informação da Segurança Social. Até agora, essa ferramenta não existia, o que fazia com que, apenas entre as bases de dados do ISS fosse registado o óbito de um beneficiário e cessasse assim o pagamento da sua pensão, mas a de sobrevivência em seu nome continuasse a ser paga. Na amostra de 223 casos do TC, aconteceu 14 vezes em 2016 e 2017.António chega com um dossiê azul debaixo do braço. Foi ali que arquivou todas as cartas que ele e a mulher Ana, que vem a seu lado, receberam da SS desde que requereram o subsídio de desemprego. Também lá tem, escrito à mão em folhas arrancadas a vários cadernos, os detalhes das conversas que teve com os funcionários da SS. E cópias de todos os documentos que foi enviando em cartas registadas ou apresentando em mão aos serviços desde 28 de julho de 2017 - já lá vão 642 dias sem qualquer rendimento ou subsídio.O casal, que fará 60 anos em junho, tinha um ginásio que chegou a empregar 30 pessoas. "Mas com a crise e o aparecimento dos low-cost começaram a criar-se dívidas", conta António. Adiaram o encerramento - apesar da insistência de Ana - na esperança de que o negócio melhorasse. Até passaram a ser os próprios a assegurar a limpeza para poupar nos custos. Mas não conseguiram e a 30 de junho de 2017, quando acumulavam já uma dívida às Finanças e à Segurança Social (só a este organismo eram 21 mil euros), fecharam e encerraram a atividade nas Finanças. Durante todo o mês seguinte, fizeram o pagamento faseado da dívida à Segurança Social e no dia 28 de julho (ele) e 29 (ela) inscreveram-se no Centro de Emprego (IEFP) e requereram o subsídio de desemprego.A primeira resposta foi célere. Menos de um mês depois tinham no correio uma carta não registada com a decisão: o pedido seria indeferido se não apresentassem, entre outras, provas de que não estavam a exercer qualquer atividade e de que a empresa fora encerrada. António respondeu, à mão, em nome dos dois em carta registada e anexou todos os comprovativos exigidos. Passaram-se meses sem resposta e em que cumpriam as obrigações exigidas pelo IEFP, como o envio de currículos. Sem rendimentos, iam pagando as contas e a alimentação com a ajuda dos pais - a mãe de Ana, de 93 anos, até vive com eles. E começaram a temer qualquer despesa extra: "Quando saímos com o carro e oiço um barulho: 'António, o que é isto? Será avaria?'", relata Ana. "Nós sabíamos que ia ser difícil. Que conseguíamos pagar tudo e que íamos ter apoio, mas tínhamos a esperança de encontrar emprego", acrescenta. E enquanto isso não sucedia, podiam suportar-se com o subsídio de desemprego. Mas os meses avançaram até 2018 sem nova resposta da Segurança Social. Ainda em 2017, tinham feito marcação de atendimento presencial para a repartição do Areeiro, em Lisboa. E a 11 de janeiro lá foram: informaram-nos que faltava o documento sobre a cessação da atividade - o mesmo que tinham enviado no verão numa carta registada. No dia seguinte, António regressou ao Areeiro e entregou-o em mãos. "Está tudo. Agora é só esperar." Fizeram logo nova marcação e só havia vaga disponível para daí a dois meses: a 13 de março, novamente no Areeiro, confirmaram-lhes que não tinham dívidas à Segurança Social (António tem o documento, com carimbo do local e hora no seu dossiê). Quase mais dois meses passaram até António receber uma notificação (Ana não recebeu nada) e novamente por correio simples: o pedido de subsídio seria indeferido se não apresentasse prova em cinco dias da sua situação contributiva à Segurança Social - é que, descobriria na sequência desta notificação, aparecera uma dívida de 1.332 euros, que dois meses antes não existia nos registos da Segurança Social (recorde-se: António tem essa mesma declaração arquivada no seu dossiê). "Fui logo a correr pagar, apesar de ter mais de cinco anos e já ter prescrito", diz. Novas marcações para o Areeiro, para agosto, depois outubro, e nenhuma decisão. A 26 de outubro, encontraram apenas uma carta no correio - e desta vez era dirigida a Ana. Era um novo aviso de indeferimento do pedido, desta vez citando uma lei de janeiro de 2013. Numa chamada para a linha da SS, explicaram-lhes que, em julho de 2017, deviam ter pedido o subsídio de desemprego apenas depois de terem pago a totalidade da dívida da empresa. Detalhe: esse pagamento foi feito a 30 de julho, as inscrições foram a 28 e 29 - um e dois dias antes. "O que eles fazem com as pessoas é para as cansar. Nós estamos cansados", confessa Ana, recordando até que uma das funcionárias da Segurança Social lhes fez um aviso semelhante: "Eles querem vencê-los pelo cansaço". "É injusto", repete. Depois de quase 40 minutos à conversa com a SÁBADO, coloca as mãos sobre a cara para tapar os olhos, que lacrimejam. "Desculpem!" Pouco depois, António tenta confortá-la:"- O que importante é que tens dois filhos, um neto...-E saúde? Não sei se chega."Para Ana também lhe falta a dignidade.