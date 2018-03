O técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça José Nogueira da Silva, um dos detidos da operação E-Toupeira desta terça-feira, já chegou a Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, o funcionário judicial do tribunal de Guimarães chegou à sede da Polícia Judiciária pelas 15h15.



A Polícia Judiciária confirmou a detenção de duas pessoas pela prática dos crimes de corrupção activa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal. Paulo Gonçalves, director jurídico do Benfica, é um dos detidos, bem como o referido técnico de informática do IGFEJ.

"No decurso da operação, que envolveu cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público, foram realizadas trinta buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios", explicou a PJ.



A investigação foi iniciada há quase meio ano e "averigua-se o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou Departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".



Os detidos vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial. "A investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova e ao apuramento dos benefícios ilegítimos obtidos", conclui o comunicado. Segundo o Jornal de Notícias, as buscas no Estádio da Luz só devem terminar ao final do dia.



Fonte judicial adiantou à SÁBADO que só após a análise da documentação e dados informáticos recolhidos nas buscas desta terça-feira é que a PJ e o Ministério Público irão decidir se existem elementos suficientes para constituir novos arguidos no processo como, por exemplo, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de quem Paulo Gonçalves dependia hierarquicamente. "É preciso apurar com toda a certeza se a direcção do clube estava a par, incentivou e até apoiou as diligências que são imputadas a Paulo Gonçalves", referiu a mesma fonte.