Funcionária hospitalar que roubava ouro de doentes condenada a 17 anos de cadeia

Uma funcionária hospitalar foi condenada, na terça-feira, em Coimbra, a 17 anos de prisão, por crimes de roubo infligido a doentes e de ofensa à integridade física, um deles agravado pelo falecimento de um paciente.



"Nem se justifica qualquer adjetivação" face à "gravidade da conduta" de C. F., 53 anos de idade, indicou o presidente de um coletivo de juízes do Tribunal da comarca de Coimbra.



A defesa, a cargo do advogado João Palmeirão, vai analisar o acórdão, admitindo recorrer para o tribunal de segunda instância, e não descarta chamar o Supremo Tribunal de Justiça a pronunciar-se. "Comparativamente a outros casos, trata-se de uma pena elevada", declarou o jurista à SÁBADO.