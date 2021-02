Funcionária do hospital de Coimbra detida por roubo

Uma funcionária do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), a trabalhar há um ano, foi detida, e posta em prisão preventiva, sob suspeita de autoria de crimes de roubo, anunciou, esta segunda-feira, a Polícia Judiciária.



Presume-se que a arguida, 53 anos de idade, aproveitava-se das funções, conhecedora das dinâmicas do trabalho, para se apropriar de objetos em ouro, nomeadamente anéis, fios e brincos, pertencentes a doentes que se encontravam internados. Segundo a PJ, entre as vítimas contam-se pessoas em situação de especial vulnerabilidade e outras sem capacidade para oferecerem resistência.



Supostamente, os crimes ocorreram de forma reiterada, sendo que os objetos roubados eram, depois, transacionados em estabelecimentos de compra e venda de ouro, obtendo a suspeita "avultados proventos". A Diretoria do Centro da PJ enaltece "a colaboração" prestada pela Administração do CHU, inerente a "denúncia da situação" e ao "fornecimento de informações relevantes, que contribuíram decisivamente para a recolha de indícios probatórios".



