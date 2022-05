Fumar em espaços públicos fechados? Afinal ainda é permitido

A portaria que poderá aplicar a lei está atrasada e as regras das novas áreas para fumadores não estão ainda definidas. Medida deveria estar em vigor desde 2020, mas governo justifica atrasos com a pandemia e as eleições.

Ao contrário do que chegou a ser anunciado, ainda se pode fumar em espaços públicos fechados. Segundo noticia o Público esta manhã, em causa está uma lei pouco clara e a sua implementação através de portaria que está atrasada.







Getty Images

Neste momento as regras das novas áreas para fumadores não estão ainda definidas, faltando também decidir as condições em que será autorizado haver salas de fumo em espaços públicos fechados. Segundo o mesmo jornal, em agosto de 2021, o governo abriu um concurso público para um projeto que propunha a possibilidade de se fumar em espaços de 100 metros quadrados, com pelo menos três de altura, algo que foi criticado pelas associações representativas de bares e discotecas.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A lei, criada em 2015, previa um prazo de cinco anos para a proibição efetiva de forma a dar um tempo de adaptação, tanto a estabelecimentos comerciais como aos seus utilizadores. Assim era esperado que a norma entrasse em vigor no final de 2020 mas o mesmo documento previa atrasos caso "não fossem cumpridas determinadas condições" que não estão especificadas.O governo justifica o atraso da implementação com a pandemia e com as eleições antecipadas, já a ASAE garante que assim não é possível implementar uma estratégia de "fiscalização eficaz".