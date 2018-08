Uma das frentes do incêndio na serra de Monchique, no Algarve, que se propagou ao concelho vizinho de Odemira, Alentejo, está a ceder, hoje à tarde, aos meios de combate, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais. O incêndio levou ao evacuamento de várias aldeias desde sexta-feira, dia em que deflagrou.

Segundo Luís Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, no distrito de Beja, o fogo, na vertente mais a norte, atingiu a serra de Algares, na área do concelho alentejano e contígua à serra de Monchique (Faro), "com mais intensidade" nas redondezas da pequena aldeia de Moitinhas.



"O incêndio [na serra de Algares] está a ceder favoravelmente aos meios de combate", afirmou o responsável.



Na área do concelho de Odemira, segundo as autoridades, foram retiradas desde sábado, por precaução, 31 pessoas de cinco sítios (Várzea do Carvalho, Moitinhas, Barreirinhas, Vale das Hastes e Craveiras).





Segundo o presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, as pessoas deslocadas passaram a noite no centro sociocultural de Saboia.O apoio às pessoas deslocadas está a ser feito por técnicos da Segurança Social e da Cruz Vermelha Portuguesa de Beja, em termos sanitários e logísticos, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Pelo menos cerca de 30 hectares de mancha florestal já arderam no concelho de Odemira, referiu o autarca.Até às 16h30 deste domingo, mais de uma centena de pessoas foi deslocada de forma preventiva. Sem contar com o número indeterminado de pessoas retiradas durante a tarde de Portela do Vento, a Proteção Civil registou a retirada de 110 pessoas (79 em 10 sítios e lugares no concelho de Monchique (Taipa, Foz Carvalhoso, Ladeira de Cima, Pedra da Negra, Foz do Lavajo, Corjas, Foz do Farelo, Ribeira Grande e Portela da Viúva) e de 31 em cinco sítios no concelho de Odemira (Varja do Carvalho, Moitinhas, Barreirinhas, Vale das Hastes e Craveiras).Por outro lado, foram assistidos 30 operacionais, com sintomas relacionadas com o calor e com o fumo, informou o comandante operacional Vaz Pinto cerca das 16h30.Das corporações de bombeiros do distrito de Beja, 73 operacionais, com o apoio de 21 veículos, estão envolvidos nas operações de combate às duas frentes do incêndio que deflagrou na sexta-feira na serra de Monchique.O incêndio, que deflagrou na sexta-feira na zona da Perna da Negra, estava, cerca das 16:45 de hoje, a ser combatido por 831 operacionais, com o apoio de 223 viaturas e 12 meios aéreos, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).Mais de 1.800 homens estavam hoje pelas 17:00 a combater 39 incêndios em Portugal continental, dos quais seis estavam em curso, enquanto os restantes estão em fase de resolução ou conclusão.Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os seis incêndios rurais ou florestais em curso localizavam-se nos concelhos de Monchique, Lousada, Vila Nova de Famalicão, Almada, Marvão e Alfândega da Fé.Com mais meios continua o combate às chamas do distrito de Faro, que deflagraram na localidade de Perna Negra pelas 13:32 de sexta-feira e obrigou a esta tarde à retirada de pessoas de uma zona próxima da Portela do Vento.À mesma hora, em Marvão, no distrito de Portalegre, estavam 148 operacionais, 38 viaturas e três meios aéreos a combater as chamas, que tiveram início pelas 15:29 de hoje.