Um incêndio deflagrou hoje à tarde nas encostas do castelo de Marvão, no distrito de Portalegre, e o combate está a ser prejudicado pelos acessos difíceis, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que não havia habitações em perigo, cerca das 17:15, mas que foi cortada ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 359, entre Portagem e Marvão.Segundo a fonte, está a arder mato e pinhal "com intensidade", sendo o trabalho dos bombeiros dificultado pelo "declive bastante acentuado"."É difícil o progresso para os meios terrestres", disse a fonte, adiantando que o alerta foi dado às 15:29.O combate às chamas mobiliza um total de 148 operacionais, com o apoio de 39 veículos e de três meios aéreos, um deles espanhol.