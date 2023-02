Frente Comum marca greve nacional da função pública para 17 de março

As mais lidas

"Vai ser uma grande greve da administração pública", disse o líder da Frente Comum, Sebastião Santana, em conferência de imprensa, em Lisboa, lembrando que a paralisação irá realizar-se um dia antes da manifestação nacional da CGTP, convocada para 18 de março.A decisão de avançar para a greve foi tomada na cimeira de sindicatos da Frente Comum, realizada esta manhã, indicou Sebastião Santana, sublinhando que foi tido em conta "um quadro de empobrecimento generalizado dos trabalhadores".Questionado sobre se a Frente Comum está disponível para uma greve geral, em conjunto com a restantes estruturas sindicais, o líder sindical disse que "a data está anunciada" e que todos serão "muito bem-vindos a esta jornada de luta".Também a CGTP anunciou na sexta-feira uma manifestação nacional em Lisboa, a realizar no dia 18 de março, para reivindicar o aumento imediato dos salários e das pensões e em protesto contra a subida do custo de vida.