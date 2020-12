Francisco Rodrigues dos Santos em isolamento depois de contacto com caso positivo

O presidente do CDS-PP está em isolamento profilático até dia 18 de dezembro, confirmou a SÁBADO junto a fonte oficial do partido. O isolamento acontece depois de Francisco Rodrigues dos Santos ter estado em contacto com o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Mota, que testou positivo para o novo coronavírus no domingo. O líder centrista recebeu o resultado do teste esta quarta-feira.A recomendação de que Chicão fique em casa surge no mesmo dia em que o CDS anuncia que o Conselho Nacional acontecerá de forma online, devido ao estado de emergência.Em comunicado, o secretário-geral do CDS, Francisco Tavares, indicou que "o Conselho Nacional do CDS marcado para o próximo sábado, dia 12, irá realizar-se 'online', através de plataformas digitais".Francisco Rodrigues dos Santos solicitou a convocação de uma reunião extraordinária do órgão máximo do partido entre congressos "para que o partido tome posição política sobre as próximas eleições presidenciais". Em 2016 o partido tinha apoiado a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e deve voltar a repetir o apoio depois de, no início do ano, se ter adivinhado uma possível candidatura centrista à presidência.