Tenente-general José Nunes da Fonseca fez a primeira intervenção pública depois de ter tomado posse.

O chefe de Estado-Maior do Exército considerou hoje que as Forças Armadas portuguesas estão "na linha da frente" do que é produzido a nível europeu e mundial no que diz respeito a equipamentos e sistemas de informação.



"Poderemos dizer que quer na área dos têxteis, quer dos compósitos, quer de outros equipamentos, equipamento e sistemas de informação, estamos na linha da frente do que é produzido a nível europeu e mundial", afirmou José Nunes da Fonseca, em Guimarães, a discursar na abertura das comemorações do Dia do Exército.



Naquela que foi a primeira intervenção pública depois de ter tomado posse, na sexta-feira, como chefe do Estado-Maior do Exército, substituindo Rovisco Duarte, que apresentou a sua demissão em consequência do roubo de armas em Tancos, o tenente-general elogiou ainda o contributo da "indústria da defesa" para a Economia.



"Isto é implícito no nosso conhecimento, que muito do desenvolvimento que tem havido em equipamentos, e até de uso comum, resultaram inicialmente de aplicações de âmbito militar. As indústrias de defesa sabem que contribuem para o desenvolvimento económico e social", afirmou.



A cerimónia foi marcada pela entrega dos selos de qualidade 'Army Tested' e 'Combat Proven', que para o novo responsável do Exército português atestam a qualidade do serviço prestado.



"O significado dos selos é que para além de fazermos, fazemos bem", salientou.



Numa primeira intervenção pública, na qual não quis falar directamente aos jornalistas, Nunes da Fonseca terminou o discurso dando conta da receptividade das Forças Armadas para trabalharem em parceria com a sociedade civil.



"[As Forças Armadas têm] total disponibilidade para continuar estas parcerias com a academia, com as empresas, com as entidades coordenadoras das indústrias. Contem com o exército", assegurou.



As comemorações do Dia do Exército decorrem até dia 28.