A Força Aérea Portuguesa tem em curso uma operação para resgatar um homem de 51 anos que se sentiu mal durante uma caminhada no parque natural da Serra de Aire e Candeeiros, disse fonte dos bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém explicou à Lusa que o alerta foi dado às 14h32 para a zona de Alcanena, entre as povoações de Moitas Vendas e Casais Robustos, na zona oeste do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, que abrange os distritos de Santarém e Leiria.



"Um homem de 51 anos começou a progredir na serra até à cumeada e quando chegou ao cimo telefonou a um familiar e dizer que se sentia mal e não conseguia descer", indicou a fonte, acrescentando que os familiares alertaram os bombeiros para a situação.



De acordo com a fonte, os meios dos bombeiros de Alcanena conseguiram localizar o homem, mas a vítima "é uma pessoa obesa e não consegue descer", impossibilitando o resgate terrestre, pelo que foi acionado um meio aéreo da Força Aérea.



A fonte do CDOS indicou que o helicóptero da Força Aérea deverá chegar ao local cerca das 18h15 e transportar o homem até ao estádio de futebol de Alcanena, onde será assistido pelos bombeiros.



No local, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão 14 operacionais e cinco viaturas, apoiados pelo meio aéreo.