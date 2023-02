Foi detido o 'Special Police' que andava a burlar automobilistas

A Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Sintra, deteve um homem de 38 anos suspeito de dez crimes de usurpação de funções, um crime de extorsão na forma tentada e nove crimes de burla tentada/consumada. O suspeito fingia ser polícia para exigir o pagamento de multas no imediato.







O suspeito foi detido no passado dia 31 de janeiro depois de a PSP ter recebido diversas denúncias da existência de um homem que utilizava uma viatura descaracterizada, mas com sinais azuis no tablier e com sinais sonoros ligados quando se aproximava dos automobilistas. Por cima da matrícula do carro, via-se uma fita onde se lê "polícia"."Abordava-os munido de crachá com as palavras 'SPECIAL POLICE' e com uma arma em coldre à cintura, indicando-lhes que teriam cometido infracções rodoviárias e solicitando-lhes o pagamento imediato ou acompanhando-os a caixas multibanco", indica o comunicado.Segundo o comunicado da PSP, o homem em questão exigia "quantias monetárias" aos condutores que fiscalizava e que deveriam ser pagas no "imediato. Solicitava "o pagamento imediato" mas se não fosse possível, acompanhava as vítimas até caixas multibanco. O suspeito terá "interpelado pelo menos dez viaturas, entre o dia 27 de novembro e 25 de janeiro, sob o falso pretexto de que os condutores teriam praticado infrações rodoviárias".As zonas atingidas com "fiscalizações" rodoviárias eram nos concelhos de Sintra e Oeiras.O suspeito foi detido na via pública e, durante buscas à sua casa e carro, foram apreendidos "dois crachás com as palavras 'SPECIAL POLICE'; uma arma de alarme, calibre 9mm, com carregador, 17 munições de salva, calibre 9mm; um coldre; duas armas brancas (1 punhal e 1 catana); um telemóvel; um Strobe luminoso; um bloco de notas; e uma viatura". Na catana, lê-se "castigador".