O fogo que deflagrou este sábado em Tomar, no distrito de Santarém, está 90% dominado, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Fonte do CDOS de Santarém indicou que "90% do incêndio está em fase de resolução", mas que "alguns pontos quentes requerem ainda alguma atenção".Pelas 04:45, continuavam no terreno 525 operacionais, apoiados por 154 viaturas, indicou.O incêndio começou cerca das 16:00 de sábado em Tomar, no distrito de Santarém, entrando nos concelho de Abrantes e Constância depois de passar o rio Zêzere, junto à barragem de Castelo de Bode.As chamas provocaram queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que foi assistido no Hospital de Abrantes.Segundo a Proteção Civil, ao final da tarde, cerca das 17:40, um dos aviões que participava no combate ao fogo teve que amarar na barragem de Castelo de Bode, após abortar a descolagem na sequência de uma operação de 'scooping' (recolha de água).