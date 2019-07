Um incêndio em mato no concelho do Fundão mobiliza mais de 100 operacionais, 29 viaturas e dois meios aéreos, refere a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.As chamas eclodiram às 14:37, na zona de Póvoa da Palhaça, na freguesia de Vale de Prazeres e Mata da Rainha, sem ameaçar localidades, acrescentou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.A mesma fonte adiantou, às 16:00, que o fogo estava quase controlado, sendo combatido por 122 operacionais.