O incêndio, cujo alerta foi dado às 15:29, está a consumir mato e pinhal nas encostas do castelo, não havendo habitações em perigo.

O dispositivo de combate ao incêndio nas encostas do castelo de Marvão, no distrito de Portalegre, foi reforçado ao longo da tarde de hoje por continuar a lavrar com intensidade, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



O 2.º comandante operacional distrital de Portalegre, Bruno Marques, indicou que o fogo continuava, cerca das 18:30, a lavrar com intensidade, com uma frente.



O responsável justificou também o reforço de meios aéreos, num total de oito, com os difíceis acessos para os meios terrestres.



Entre os meios aéreos mobilizados contam-se um espanhol e um de reconhecimento, avaliação e coordenação, indicou o 2.º comandante distrital de Portalegre de Operações de Socorro.



Com o trabalho dos bombeiros dificultado pelo "declive bastante acentuado", o combate às chamas mobilizava, cerca das 18:30, um total de 220 operacionais e 61 veículos, além dos oito meios aéreos.



O incêndio, cujo alerta foi dado às 15:29, está a consumir mato e pinhal nas encostas do castelo, não havendo habitações em perigo.



A Estrada Nacional (EN) 359, entre Portagem e Marvão, foi cortada ao trânsito.