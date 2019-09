O incêndio florestal que eclodiu na tarde de sexta-feira no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado às 8:30 de hoje mas os trabalhos de rescaldo vão demorar, disse fonte dos bombeiros.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, as chamas que lavraram na zona sul do município da Sertã atingiram "uma área considerável" de povoamento florestal, mantendo-se no local mais de 500 operacionais em trabalhos de consolidação e rescaldo que "vão demorar", avisou.A mesma fonte indicou que o vento continua a ser uma das maiores preocupações dos bombeiros, nomeadamente para evitar reacendimentos, "mas o grau de risco baixou".Na zona da Sertã, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão 550 operacionais, apoiados por 165 viaturas e um meio aéreo.O incêndio, que deflagrou pelas 14h50 de sexta-feira, na localidade de Marmeleiro, causou sete feridos, seis bombeiros e um civil, tendo ainda sido assistidas outras cinco pessoas, disse o CDOS de Castelo Branco.