Mais uma vez a falta de funcionários impediu a abertura das escolas no período estabelecido pelo Governo. Todas as escolas deveriam começar as aulas até à passada sexta-feira, mas houve estabelecimentos que não reuniram as condições necessárias para o conseguir.A maioria das escolas que ainda não abriu portas situa-se a norte. "Não há auxiliares suficientes para assegurar a segurança das crianças nas quatro escolas", designadamente para prestar auxílio específico a "estudantes com falta de autonomia", explicou a presidente do conselho geral do Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, na Área Metropolitana do Porto, à Lusa. "Uns estão de baixa médica, outros nem sequer foram ainda colocados", o que significa que "um dos estabelecimentos de ensino vai ter de encerrar, para manter as outras três escolas a funcionar", acrescentou.O agrupamento Eugénio de Andrade foi um dos que recebeu autorização do Ministério das Finanças, no início do ano, para contratar mais funcionários. Mas o processo ainda não está completo.Também o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga decidiu não iniciar as aulas por ter ao serviço apenas 16 dos 32 funcionários a que a escola teria direito. Os pais garantem que este problema é "recorrente" e que manterão a escola fechada "indeterminadamente" até resposta do Ministério, avança o jornal Expresso.Já em Lisboa, na Secundária Rainha Dona Amélia, em Lisboa, não haverá aulas de educação física "nas primeiras semanas".