O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique, no Algarve, era o único em curso em Portugal continental às 07h10 desta segunda-feira. Segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Segundo a mesma fonte, estão envolvidos no combate ao fogo 1.066 operacionais, apoiados por 324 veículos e um meio aéreo. O fogo mantém duas frentes activas.

Este incêndio deflagrou cerca das 13h30 de sexta-feira, em Perna da Negra, no concelho de Monchique, obrigou à evacuação de vários aglomerados habitacionais ao longo dos três dias e está, desde a noite de domingo, a ameaçar a própria vila sede do município.

No interior da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Monchique encontram-se as pessoas que foram retiradas das suas casas desde o início do incêndio, que alastrou ao concelho alentejano de Odemira. A Protecção Civil admitiu no domingo à noite a existência de casas ardidas, sem precisar quantas.

À mesma hora, encontravam-se em fase de resolução 7 incêndios. No total, a Protecção Civil registava oito ocorrências, que mobilizavam 1430 bombeiros, 438 meios terrestres e 1 meio aéreo.

"Total confiança e solidariedade"

Domingo à noite, em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou "total confiança e solidariedade" na estrutura da Protecção Civil e nos milhares de operacionais que estão a combater os incêndios.

"Queria apenas, neste momento, transmitir uma manifestação de total confiança e de total solidariedade nos milhares de operacionais dos bombeiros, da GNR, das Forças Armadas, de toda a estrutura de Protecção Civil, das entidades que têm cooperado no terreno" e sublinhar a "articulação exemplar com a Câmara Municipal de Monchique", afirmou Eduardo Cabrita, na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Segundo o governante, que falava durante uma conferência de imprensa, na qual foi feito o ponto de situação sobre as operações dos últimos dias, isto "reflecte a capacidade que o sistema de Protecção Civil demonstrou ao longo destes dias de alerta especial em que se verificaram no país as temperaturas mais elevadas de que há registo em grande parte das estações meteorológicas do contingente".

Assim, acrescentou o ministro, "foi possível, num contexto de ocorrência de mais de seis centenas de incêndios rurais ao longo destes dias de alerta especial que, neste momento, as atenções estejam concentradas exclusivamente em dois pontos: em Marvão e, fundamentalmente, em Monchique".

Eduardo Cabrita salientou que "a prioridade é a salvaguarda das pessoas", acrescentando que "isso tem sido feito".

O ministro da Administração Interna deixou ainda uma mensagem de reconhecimento às populações afectadas pelo incêndio de Monchique. "O reconhecimento pela compreensão pela forma ordeira como participaram nesse esforço de evacuação. Em toda esta região, o princípio aldeia segura, pessoas seguras, está a ser posto em prática. Ele foi testado, ele foi difundido, as autarquias locais são parceiras fundamentais, os agentes locais de Protecção Civil estão na primeira linha deste esforço", declarou Eduardo Cabrita.



Com Lusa