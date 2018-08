Unidade hoteleira evacuada nas proximidades de Monchique durante a noite.

Uma unidade hoteleira no lugar do Montinho, em Monchique, foi evacuada perto das 00h00, com os hóspedes a ser distribuídos por dois outros hotéis junto a Alvor, disse à Lusa um funcionário.



De acordo com este funcionário do Macdonald Monchique Resort & Spa, a ocupação estava a 70%.



O incêndio continua, ao amanhecer, com duas frentes activas, e a ser combatido por 1.036 bombeiros, apoiados por 303 viaturas.



Pelas 05h00 ainda eram visíveis alguns populares na rua, inclusive crianças, incapazes de "pregar olho", dada a apreensão sentida. "Como é possível dormir com um cenário destes? Não dá", conta indignado Celso Francisco, enquanto olha desolado para a clareira que se vislumbra do miradouro de Monchique.



Com ele, mais uma dezena de populares, recusa-se a arredar pé: "Mais à frente fica a vivenda do meu filho. Nem quero imaginar se o fogo chega lá", diz com voz trémula e angustiada outra moradora.



Entretanto, os habitantes que foram retirados de algumas aldeias ameaçadas pelas chamas estão a pernoitar numa escola de Monchique, com condições criadas pela Câmara Municipal para as albergar em segurança.



Este incêndio deflagrou cerca das 13:30 de sexta-feira, em Perna da Negra, no concelho de Monchique, e obrigou à evacuação de vários aglomerados habitacionais ao longo dos três dias.