As imagens em directo do incêndio em Monchique

O incêndio que deflagrou em Monchique na sexta-feira, dia 3, continua a lavrar e na noite deste domingo entrou na vila. Várias casas foram evacuadas e as pessoas foram dirigidas para o centro da vila, para uma escola. Com o fim do dia, os meios aéreos deixaram de poder operar, complicando ainda mais o combate ao fogo.O site Fogos.pt está a emitir imagens em directo do incêndio. No vídeo, é possível ver que as chamas estão muito próximas das casas.