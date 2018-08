Em conferência de imprensa, Duarte da Costa, comandante operacional nacional da Protecção Civil, apelou às pessoas que não entrem em pânico e reconheceu que "a situação é preocupante mas está controlada". O incêndio de Monchique chegou hoje à vila e há relatos de casas afectadas. Os bombeiros vão continuar a lutar contra as chamas durante a noite e várias casas foram evacuadas. "A atitude de evacuação" foi "preventiva" e as populações devem seguir as indicações das autoridades.

Contudo, foi admitida a possibilidade de haver casas queimadas no fogo que lavra desde sexta-feira no concelho de Monchique, no distrito de Faro.



Este fogo, que está activo desde as 13:30 de sexta-feira, obrigou esta noite à retirada da população para o centro da vila, por questões de segurança.



"Num conjunto de pequenas povoações ao longo do incêndio, pode ter havido casas isoladas que podem ter sofrido as acções das chamas", disse o comandante operacional, durante uma conferência de imprensa, na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), em Carnaxide, Oeiras, onde foi feito o ponto de situação sobre as operações dos últimos dias.

Durante as próximas 24 horas, os bombeiros vão tentar beneficiar da inversão das condições térmicas: a humidade vai aumentar e as temperaturas vão cair. "Uma das frentes deste incêndio chegou a uma barragem e esperamos nas próximas horas, também com a ajuda das condições climatéricas, conseguir combater este fogo. As pessoas estão numa situação protegida, essa é sempre a nossa prioridade. Pedimos é que os habitantes não entrem em pânico e sigam as recomendações de todas as forças", afirmou Duarte Costa.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, esteve na conferência de imprensa e frisou que o mais importante é a "salvaguarda da vida humana".

Ao todo, cerca de 800 bombeiros e 230 viaturas estão empenhadas no combate ao incêndio e à protecção de Monchique e Alferce, a 9 quilómetros. "A maior parte de Monchique está salvaguardada do fogo", afirmou Duarte Costa, dizendo que apesar de terem sido requisitados autocarros para evacuar o centro da vila para onde foram levadas as pessoas retiradas das casas, estes não deverão ser usados.